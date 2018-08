Ein wenig kurios ist die Szenerie schon. Da steuert Mohammed "MoAubameyang" Harkous seine Spieler bei Fifa 18 während der ESL-Meisterschaft über den Platz und diese namhaften Größen des Weltfußballs tragen das Werder-Trikot. Und so kommt es eben, dass Akteure wie Neymar, Cristiano Ronaldo oder Luis Suarez plötzlich das W auf der Brust haben. Wie gut Harkous dabei am Controller ist, hat er am Dienstag wieder einmal gezeigt.

Gespielt wurde in der Serie „Best of five“, sodass drei Siege nötig waren, um das Endspiel des nationalen Wettbewerbs zu erreichen. Im ersten Duell des Halbfinals entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Partie zwischen den beiden Kontrahenten, wobei Mo Aubameyang dank eines Traumtores unmittelbar vor dem Pausenpfiff eine 2:1-Führung herausspielte.

Angenehmes Polster

Kurz nach dem Seitenwechsel ließ der Werder-Gamer dann sogar den dritten Treffer folgen. Mit diesem Vorsprung im Rücken dominierte Mohammed Harkous den zweiten Abschnitt und legte in der Schlussphase noch das 4:1 nach. Der erste Schritt in Richtung Endspiel war gemacht.

Die zweite Begegnung des Abends begann dann wie gemalt für den Neu-Bremer. Der dreimalige ESL-Meister ging in den Anfangsminuten gleich mit 2:0 in Führung und erhöhte somit noch weiter den Druck auf „Eisvogel“. Doch dieser wusste sich zu wehren. Nach einer taktischen Umstellung gelang noch vor dem Pausenpfiff per Doppelpack der Ausgleich zum 2:2.

Krimis in der Verlängerung

In der zweiten Hälfte ging es dann Schlag auf Schlag, plötzlich stand es 3:3. In dieser Phase entwickelte sich ein regelrechter Krimi, da jedoch in der regulären Spielzeit kein Treffer mehr fiel, ging es in die Verlängerung. Dort dauerte es nicht allzu lange, ehe dem Werder-Gamer die abermalige Führung gelang. Kurz darauf erhöhte er gar auf 5:3 sowie 6:3 und sicherte sich somit auch den zweiten Zähler dieser Serie.

Ähnlich wie zuvor gelang "MoAubameyang" auch im dritten Spiel ein Traumstart, seine 1:0-Führung hatte allerdings nicht lange bestand. Stattdessen ging es in der Folge hin und her, Mitte des zweiten Durchgangs lag der WM-Teilnehmer dann mit 2:3 zurück. Doch Harkous hatte noch einmal eine Antwort parat und rettete sich in die erneute Verlängerung.

Vergebener Matchball

In der Zusatzschicht durfte Harkous dann als Erster jubeln und sah schon wie der sichere Siege aus, doch "Eisvogel" schlug in den Schlussminuten noch einmal zurück, drehte die Partie und holte sich seinerseits durch ein 5:4 den Sieg in Spiel Nummer drei. Den ersten Matchball hatte der Werderaner also vergeben.

Im zweiten Anlauf erarbeitete sich "MoAubameyang" dann gleich einen dreifachen Vorteil. Schnell stellte er auf 3:0 und brachte diese komfortable Führung auch in die Pause. Nach dem Seitenwechsel folgten gar noch der vierte sowie fünfte Treffer, Werders E-Sportler hatte endgültig für die Entscheidung gesorgt und das Finalticket geschnappt. Daran änderte auch die Ergebniskorrektur zum 1:5 aus der Sicht von "Eisvogel" nichts mehr.

Der Sieger bekommt es im Finale mit dem Gewinner der Partie zwischen "STYLO" und "TimoX" zu tun. Das Endspiel steigt dann am 22. August im Rahmen der Gamescom, der weltweit größten Messe für Computer- und Videospiele in Leipzig.