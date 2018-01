Es wäre eine bemerkenswert frühe Rückkehr auf die Werder-Bühne gewesen: Alexander Nouri, seit Ende Oktober als Cheftrainer freigestellt, wollte ursprünglich am 5. Januar beim Hallenturnier in Oldenburg für die Werder-Traditionsmannschaft spielen. Doch daraus wird nichts. Nach MEIN-WERDER-Informationen hat Nouri für das Event in der EWE Arena abgesagt. Der 38-Jährige ist stattdessen auf Reise.

Aber auch ohne Nouri wird Werder eine namhafte Auswahl nach Oldenburg schicken. Laut Veranstalter Dieter Burdenski haben unter anderem Miroslav Klose, Clemens Fritz, Ivan Klasnic, Ailton und Fabian Ernst ihre Teilnahme am Budenzauber zugesagt. Werder trifft in Gruppe B auf die Traditionsteams des 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach. In Gruppe A spielen der gastgebende VfB Oldenburg, Borussia Dortmund und Twente Enschede aus den Niederlanden. Beginn ist am 5. Januar um 17.30 Uhr.