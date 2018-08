195 Euro zahlt ein Werder-Fan für seine Dauerkarte in der Ostkurve. Die Bremer liegen damit in der Bundesliga auf Rang sieben, wie eine Auflistung der günstigsten Bundesliga-Dauerkarten des "Kicker" zeigt.

Am tiefsten müssen Fans von Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart in die Tasche greifen. Bei beiden Vereinen werden für die günstigste Saisonkarte 215 Euro fällig. Am günstigsten sind Karten mit 130 Euro Karten beim VfL Wolfsburg, gefolgt von Bayern München mit 140 Euro.

Die ganze Auflistung gibt es hier.