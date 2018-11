David Philipp lässt sich nach seinem Treffer zum 1:0 feiern. (nordphoto)

Anfangs sah es sehr gut aus für Werders U17, am Ende mussten die Bremer Youngster jedoch mit einem Remis zufrieden sein. Das Halbfinal-Hinspiel um die Deutsche B-Jugend-Meisterschaft gegen Borussia Dortmund am Mittwochabend endete 1:1 (1:0). Die Entscheidung über den Endspieleinzug fällt beim Rückspiel in Dortmund am Sonntag (11 Uhr).

Die Partie auf Platz 11 bestimmten zunächst die Werderaner. Der Lohn für den couragierten Auftritt war das 1:0 durch David Philipp, der in der 14. Minute einen Freistoß direkt verwandelte. Die knappe Führung nahm Werder mit in die Pause. Im zweiten Durchgang wurden dann die Dortmunder immer stärker. Als Werder-Keeper Luca Plogmann mit dem BVB-Spieler Yassin Ibrahim zusammenstieß, gab es einen Elfmeter für die Gäste. Alaa Bakir verwandelte sicher zum 1:1 (53.). Danach hatten die Bremer einige Male Glück, dass nicht noch ein weiteres Gegentor fiel, etwa als Patrick Osterhage für den geschlagenen Plogmann kurz vor der Linie rettete (64.).

Werder-Coach Marco Grote bezeichnete das Ergebnis nach dem Abpfiff als gerecht. Die erste Hälfte habe Werder gehört, die zweite Halbzeit sei eher an Dortmund gegangen. Allerdings ärgerte er sich über den Strafstoß für den BVB, den Grote bei "DFB-TV" als "Witz-Elfmeter" bezeichnete. (crb)