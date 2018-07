Zusammen mit Dominic Maroh und Dennis Diekmeier hält sich Pizarro offensichtlich auf Mallorca fit. Nach unbestätigten Informationen soll Yann-Benjamin Kugel, ehemaliger Athletik-Trainer des 1. FC Köln und der deutschen Nationalmannschaft, das privat organisierte Trainingslager leiten.

Über seinen Instagram-Account teilte Pizarro Fotos von sich bei Trainingsübungen. Zu sehen ist, wie der Peruaner an Seilen befestigt Sprintübungen mit Trainer Kugel absolviert. In einem Video, das Pizarro auf Twitter teilte, ist er beim Training mit Medizinbällen in einem Fitnessraum zu sehen. Auch Diekmeier, der mit Seilen trainiert, und Maroh, der mit einem Reifen arbeitet, sind dort zu sehen.