Erst am 30. Mai übernahm Valerien Ismael den Trainerposten bei Apollon Smyrnis, seit dem 31. August gehen beide Parteien wieder getrennte Wege. Und die Scheidung lief alles andere als friedlich.

My collaboration with Apollo Smyrnis is ending today.The president threatened me and attempted to influence the starting eleven as well as the substitutions to be made during match-day. It’s impossible for me to work under these conditions @pguillou42 @SkySportDE @BILD @RMCsport