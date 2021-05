Werders Trainer-Legende im Weserstadion: Hier feierte Thomas Schaaf große Erfolge mit seinen Grün-Weißen. (Florian Sulzer)

Gegen Dynamo Berlin steuerte Thomas Schaaf als Spieler mit dem 5:0 seinen Teil zum zweiten „Wunder von der Weser“ bei, an ein Tor gegen Real Madrid von Boubacar Sanogo nach feiner Flanke von Markus Rosenberg erinnert er sich noch heute gut, und damit an seine erfolgreiche Zeit als Werder-Trainer, wenn er von der Trainerbank aus auf das Spielfeld blickt. Das Weserstadion ist für die Vereinslegende viel mehr als ein Arbeitsplatz. Hier wurde grün-weiße Fußballgeschichte geschrieben, an der Schaaf mehr als ein Kapitel mitgeschrieben hat. Wir haben uns anlässlich seines 60. Geburtstages und des neuen WESER-KURIER-Magazins „Titel, Typen & Triumphe“ über die erfolgreichsten Jahre von Werder Bremen mit dem Double-Trainer auf „seiner“ Trainerbank unterhalten.

Werders wunderbare Jahre: Das neue Magazin "Titel, Typen & Triumphe" des WESER-KURIER ist jetzt im Handel. (WK)

Zur Sache

„Titel, Typen und Triumphe“ heißt das neue Magazin des WESER-KURIER über die wunderbaren Jahre, die Werder Bremen mit Thomas Schaaf erlebte. Ob als Spieler oder als Trainer: Mit Schaaf räumte Werder die großen Titel ab. Zwischen 1988 und 2009 gewann der SV Werder neun bedeutende Titel, wurde mehrmals Meister und Pokalsieger, feierte das Double und holte einen Europapokal an die Weser. Werders Mannschaften waren gespickt mit tollen Typen. Viele von ihnen und auch Schaaf selbst erzählen nun, wie die Trophäen nach Bremen kamen und was hinter den Kulissen passierte. Das Magazin ist erhältlich ab dem 24. April im Buch- und Zeitschriftenhandel, telefonisch unter 04 21 / 36 71 66 16 sowie schon jetzt in unserem Online-Shop. 100 Seiten, 9,80 Euro.