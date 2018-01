Beim Spiel gegen Köln im März werden einige Ultras in der Ostkurve fehlen. (nordphoto)

Die Geschichte wiederholt sich. Bereits im Saisonendspurt 2016 hatte die Ultragruppe das Montagsspiel gegen den VfB Stuttgart nicht besucht. Heute wie damals aus Protest gegen die Terminierung. „Wie Ihr Euch sicherlich alle vorstellen könnt, ist uns dieser Entschluss gerade angesichts der damaligen sportlichen Situation äußerst schwer gefallen“, heißt es in einer offiziellen Caillera-Mitteilung. „Was in der Saison 2015/2016 von der DFL so kommuniziert wurde, als sei es dem Mai-Feiertag geschuldet, war im Grunde nur ein erster Gehversuch in Sachen Spieltagszerstückelung, die mit den in dieser Saison fest eingeführten fünf Montagsterminen, sogenannte „Ausweichtermine“, eine neue Stufe erreicht hat.“

Knapp zwei Jahre später ist die sportliche Situation für Werder abermals brenzlig, wieder geht es gegen den Abstieg. Und doch wiederholen die Ultras ihre Aktion. „Natürlich ist auch dies keine leichte Entscheidung gewesen, allerdings sind uns unsere Ideale und Prinzipien weiterhin so wichtig, dass wir uns nicht vor den durch die DFL durchgedrückten Entscheidungen wegducken werden“, heißt es in dem Schreiben, „daher haben wir uns dazu entschieden, an diesem Spieltag ein Zeichen für all jene Fußballfans zu setzen, die ihren Verein im Stadion leidenschaftlich unterstützen wollen und so nebenbei den Profifußball und seine Stadien mit einer lebhaften Fankultur bereichern.“

Ob weitere Ultra-Gruppen ebenfalls auf einen Besuch des Spiel verzichten, ist bislang nicht bekannt. (mw)

Das komplette Statement der Caillera gibt es hier.