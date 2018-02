Jan Delay. (dpa)

Seit Monaten warten die Werder-Fans auf den angekündigten Song, kürzlich teilte Delay dann mit, dass sein Werk fertig sei. Allerdings gibt es noch keinen Premierentermin – viele Anhänger der Bremer hatten nun auf eine Veröffentlichung zum Nordderby spekuliert. Bereits am Donnerstagmittag hatte Werders Medienabteilung jedoch offiziell verkündet, dass nichts in dieser Hinsicht geplant sei. Eine Begründung schickte Jan Delay wenig später selbst hinterher.

Der 42-Jährige reagierte auf einen Tweet von MEIN WERDER, in dem er gefragt worden war: „Wenn nicht vorm #Nordderby, wann denn dann @jan_delay?“

Es dauerte nicht allzu lang, da meldete sich der bekennende Werder-Fan seinerseits mit einer kurzen Nachricht. „ey leute! was denkt ihr denn?? ich bin immer noch hamburger!!“, schrieb er. Delay ist 1976 in Hamburg-Eppendorf geboren worden, bei vielen Gelegenheiten schwärmt er von den Vorzügen „seiner“ Stadt. Unabhängig von seiner fußballerischen Leidenschaft möchte er da also nicht zu viel Stimmung gegen den Traditionsklub aus seiner Heimat machen.

ey leute! was denkt ihr denn?? ich bin immer noch hamburger!! — jan delaney (@jan_delay) February 22, 2018

Welcher Termin wäre dann also der geeignete? Wenig später legte Delay einen weiteren Tweet nach, nachdem sich mehrere Anhänger bei ihm gemeldet und ihrerseits Vorschläge unterbreitet hatten. Dabei ließ der Musiker durchblicken, dass seine Hymne eventuell Mitte April erscheinen könnte. Dann empfängt Werder im eigenen Stadion RB Leipzig. Die Sachsen werden aufgrund des großen Einflusses eines Getränkeherstellers gern als „Dosen“ verspottet – und genau diesen Begriff nahm nun auch Delay auf. Allerdings, das betonte der HipHop-Künster ebenfalls, wolle er zunächst noch ein geeignetes Video zum Song produzieren, ehe es zu einer Veröffentlichung komme. (mw)