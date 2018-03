Die Kommentare zum Lieferverbot ließen auf Instagram nicht lange auf sich warten. (Scrennshot Instagram /The_ostholsteiner)

Zugegeben, das Produkt ist in Bremer Gefilden eher unbekannt. Damit das aber auch zukünftig so bleibt, hat eine Hamburger Firma vorgesorgt. Sie vertreibt einen Doppelkorn namens "The Ostholsteiner" – und unter Paragraf 4 ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) festgehalten, dass das Getränk nicht an die Weser geliefert wird. Nach einer ausführlichen Auflistung aller Bremer Postleitzahlen heißt es: "Entsprechende Bestellungen gelten deshalb als pauschal nicht angenommen." Die Begründung schiebt das Unternehmen gleich hinterher: "Vielen Dank für Ihr Verständnis. Nur der HSV!"

Mit Blick auf die Treffsicherheit der abstiegsbedrohten Hamburger könnte man spöttisch in Anlehnung an ein bekanntes Sprichwort meinen, dass nur "blinde Hühner" einen Doppelkorn finden beziehungsweise bekommen. Zudem sind im Bremer Fanlager andere Getränkeoptionen ohnehin beliebter und fest verankert. Korn-Konkurrenten gibt es im Norden schließlich eine Menge.

Dass es allerdings auch ganz anders geht, beweist die Nork GbR aus Bremen. Dort haben sich drei Freunde aus beiden Hansestädten zusammengetan, um ihre Variante des Doppelkorns auf den Markt zu bringen. Produziert wird in der geografischen Mitte, in Scheeßel, statt sportlicher Rivalität in den AGB heißt es stattdessen: "Bremen & Hamburg am Tresen vereint".