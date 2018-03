"Werder Bremen gehört in die erste Bundesliga und deswegen schaffen die das auch in dieser Saison, da bin ich mir ganz sicher", sagte Wontorra im Interview mit MEIN WERDER. Darüber hinaus sprach die gebürtige Bremerin darüber, was es für sie bedeutet, in ihre Heimat zurückzukehren.

