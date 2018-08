Was passiert da gerade, „wo die Weser einen großen Bogen macht“? Täglich werden wir mit neuen und spannenden Informationen überrascht. Die Mannschaft wird im Sturm mit Martin Harnik, Yuya Osako und Davy Klaassen verstärkt. Das erinnert mich an die Glanzzeiten von Werder Bremen, als Otto Rehagel mit Willi Lemke und später dann Thomas Schaaf die Liga mit sensationellen Einkäufen verblüfften.

Ich werde nicht vergessen, wie die Bayern seinerzeit über die Bremer lästerten und dann plötzlich auf dem eigenen Platz gegen uns verloren. Wir, Werder, waren der Gegenentwurf zum superreichen und auch arroganten Fußballgeschäft. Was hat es für einen Sinn, die besten Spieler der Konkurrenz wegzukaufen und dann auf die Bank zu setzen?

Aber zurück zu Werder und der aktuellen Situation, die mitnichten nur an frühere Glanzzeiten erinnert. Denn mit Thomas Schaaf ist ein Protagonist von damals wieder dabei. Und dieses Mal kommt noch etwas hinzu: Schaaf als technischen Direktor und Claudio Pizarro als Stürmertrainer zurückzuholen – das klingt nach großem Atem!

Mit Kreativität gegen die Superreichen

Der SV Werder will nicht nur mithalten, nein, der Verein will eine unverwechselbare Identität entwickeln. So viel Vertrauen in die eigene Originalität – das ist die richtige Antwort auf das Monopoly-Spiel der reichen Clubs im Profifußball. Wir stehen zusammen und setzen dem Reichtum Phantasie und Optimismus entgegen.

Dazu gehört auch die Nachwuchsförderung mit dem Versprechen, dass die jungen Fußballer hier in Bremen auch einen Schulabschluss und womöglich eine Berufsausbildung schaffen, die kluge Mischung von Jung und Alt in der Mannschaft und die Multi-Kulti-Buntheit - das alles ist Werder. Und damit ist Werder auch ein Vorbild für die Stadtgesellschaft.

Wir Bremer und Bremerinnen freuen uns über diesen neuen Aufbruch unseres so ruhmreichen Fußballvereins. Es macht aktuell besonders großen Spaß, als zwölfter Mann hinter der Mannschaft, ihrem Trainer, ihrem Manager und ihrem Vereinsvorstand zu stehen.

Und jetzt geht es bald los mit den Pflichtspielen: am 18. August erst das Pokalspiel gegen Wormatia Worms, am 25. August das erste Bundesliga-Heimspiel gegen Hannover. Wir wünschen uns und der Mannschaft einen aufregenden Auftakt und einen großen sportlichen Erfolg! All das macht viele in unserem kleinen, aber feinen Stadtstaat erneut zu begeisterten Bremerinnen und Bremern.