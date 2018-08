Budenzauber in Januar

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Werder-Legenden kicken in Lingener Halle

mw

Die Werder-Traditionsmannschaft tritt am 12. Januar 2019 zum Budenzauber in der Lingener Emslandarena an. Insgesamt werden sechs Teams um den Hallenpokal spielen.