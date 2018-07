Eine herkömmliche Fußball-WM dauert meist vier Wochen, im Londoner "The O2" wird der neue Titelträger des FIFA eWorld Cups binnen weniger Tage gekürt. Vom 2. bis 4. August treffen sich die 32 besten Fifa-18-Gamer der Welt in Englands Hauptstadt, mit dabei ist auch Werders Mohammed "Mo_Aubameyang" Harkous. Die Spieler starten auf ihren Konsolen in vier Achtergruppen (zwei PS4-Gruppen, zwei Xbox-Gruppen), die Setzliste ergab sich aus den Resultaten der Global Series Playoffs in Amsterdam. Die besten Vier jeder Gruppe schaffen es in die K.o.-Runde.

Bis es soweit ist, muss Neu-Bremer Harkous einige Kontrahenten aus dem Weg räumen. Er trifft auf Gegner aus Dänemark, Spanien oder Frankreich, mit Marvin "M4RV" Hintz (Bayer 04 Leverkusen) und Tim "TheStrxnger" Katnawatos (FC Basel) stellen sich ihm aber auch zwei deutschsprachige Spieler in den Weg.

Wer sehen möchte, wie sich Werders neuer Zocker bei dem Turnier schlägt, kann dies entweder via Internet oder im Fernsehen tun. Die beiden Seiten Youtube und "sport1.de" übertragen am Donnerstag (ab 11 Uhr), Freitag (ab 13 Uhr) und Sonnabend (ab 14 Uhr) live vom Geschehen. Im TV werden Live-Eindrücke des Turniers bei Sport1 am Freitag (ab 17 Uhr) und Sonnabend (19 Uhr) gezeigt.