Brachte Werders U 17 mit seinem Tor in Führung: David Lennart Philipp. Die Partie endete jedoch mit einem Unentschieden. (Frank Thomas Koch)

„Es ist auf jeden Fall noch alles drin“, meinte Heiko Flottmann, Werders Koordinator, und Torschütze David ­Philipp wies darauf hin, dass sich die U17 gleich nach dem Schlusspfiff auf das ­nächste Duell eingeschworen habe: „Und das 1:1 ist in Ordnung.“

Es sprach schon sehr für die Bremer, dass sie die entscheidende Szene der Partie nicht ins Zentrum ihrer Betrachtung rückten. Schließlich hatten sie einen Strafstoß kassiert, der keiner war. „Ein Witz“, wie Trainer Marco Grote bemerkte. Er unterstrich allerdings auch: „Damit dürfen wir uns nun gar nicht mehr beschäftigen.“ Stimmt, es lässt sich nicht mehr ändern. Unterm Strich stand nachher ja auch fest, was Heiko Flottmann treffend als „Augenhöhe“ beschrieb. Die Bremer waren in einem Spiel mit zwei Gesichtern insgesamt sicher nicht die schlechtere Mannschaft und deshalb ist nichts verloren.

Es war aber schon etwas ungewöhnlich zugegangen am Anfang dieser Partie. Zwar war nicht unbedingt der starke Umgang mit Rückschlägen, zuvor noch ausdrücklich von Grote hervorgehoben, gefragt gewesen. Doch auf diesen Gegner hatte die U17 sich erst einmal einstellen müssen. Denn der BVB startete mutig, mit viel Offensivgeist. Aber auf die etwas überraschende Eröffnung des Gastes fanden die Bremer die richtige Antwort – nämlich einen eigenen Treffer. Rund 18 Meter vor dem Dortmunder Tor war Luc Ihorst zu Fall gekommen. Also schnappte sich David Philipp den Ball, nahm Maß und traf per Freistoß unhaltbar zur Bremer Führung.

Ein wichtiger Treffer, ohne Zweifel. Er gestattete den Bremern, sich fortan etwas mehr auf die Defensive zu konzentrieren und den Weg zum Erfolg über das schnelle Umschaltspiel zu suchen. Denn kontern können sie eben auch, die Kicker von Marco Grote. Vermutlich lag es daran, dass die folgenden Minuten eindeutig dem Gastgeber gehörten.

Denn während sich der BVB an der sicheren Defensive seines Gegners regelmäßig die Zähne ausbiss, startete Werder einen gefährlichen Angriff nach dem anderen. So hatte David Philipp den BVB-Keeper Luca Unbehaun bereits umspielt, das Tor dann aber mit einem missglückten Abschluss verpasst (18.). Wenig später schloss derselbe Spieler aus 15 Metern ab und verfehlte (22.), während Ihorst nach einer Ecke aus vier Metern abschloss und Unbehaun zu einer Großtat zwang (32.).

„Wir stehen jetzt vor zwei Endspielen“

Erst in der Schlussphase der ersten ­Hälfte war der BVB gefährlich geworden, dank der Hilfe von Werder: Als der ansonsten so starke Julian Rieckmann den Ball am Strafraum vertändelte und Luca Plogmann anschließend nur mit einer Glanztat gegen Yassin Ibrahim rettete (36.), war deutlich geworden, dass Juniorenfußball eben noch ein bisschen mehr von Fehlern lebt. Ebenso in der Szene kurz darauf: Alaa Bakir stand völlig frei, schloss aus acht Metern aber nicht konsequent ab, war viel zu verspielt und scheiterte schließlich ebenfalls an Plogmann (39.). Weil Pascal Hackethal aber zwischendurch noch mit einem Seitfallzieher nur knapp den zweiten Treffer verpasste (37.), sprach das Chancenverhältnis zur Pause noch immer für die grün-weiße U 17.

Dann aber stellte Schiedsrichter Marco Scharf unter Beweis, dass auch Erwachsene nicht frei sind von Fehlern. „Ich räume ihn auch ab, spiele vorher aber klar den Ball“, beschrieb Luca Plogmann seine Rettungstat gegen Ibrahim. Mit den Fäusten hatte der Schlussmann am Strafraumeck gegen den Angreifer geklärt. Alle erwarteten einen Einwurf. Scharf entschied auf Strafstoß, den Bakir sicher verwandelte.

Ein Bruch im Spiel der Bremer, die offenbar nicht mit allen Rückschlägen so cool umgehen können. In der Folge vergaben die Gäste jedenfalls diverse Siegeschancen, und von Werder kam nur noch wenig. Dem Selbstbewusstsein schadete das nicht. „Wir stehen jetzt vor zwei Endspielen“, meinte David Philipp.