Hat sich im Abschlusstraining vor dem Spiel gegen Frankfurt verletzt: Werders Ersatztorhüter Michael Zetterer. (nordphoto GmbH / Stoever)

Während des Heimspiels gegen Eintracht Frankfurt musste Werder Bremen am Freitagabend überraschend auf Ersatztorhüter Michael Zetterer verzichten, weil sich der 25-Jährige im Abschlusstraining am Ellenbogen verletzt hatte. Wann Zetterer wieder in den Kader zurückkehren kann, steht noch nicht endgültig fest.

„Wir hoffen, dass es bei ihm nichts Ernstes ist“, sagte Werder-Trainer Kohfeldt nach dem 2:1-Erfolg gegen Frankfurt, konnte aber noch keine genauere Prognose abgeben. „Er hat sich bei einer Abwehraktion den Ellenbogen durchgedrückt“, berichtete der Coach, der „aber erstmal davon ausgeht, dass Zetti bald wieder da ist“.

Kohfeldt hofft darauf, mit dem Torhüter, der im Januar vorzeitig von seinem Leihclub PEC Zwolle nach Bremen zurückgekehrt war, schon am Dienstagabend während des Pokal-Viertelfinales bei Zweitligist Jahn Regensburg wieder planen zu können. Sollte es bei Zetterer noch nicht wieder für einen Platz im Kader reichen, wird U23-Keeper Eduardo dos Santos-Haesler erneut auf der Bank Platz nehmen.