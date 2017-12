Das Werder-Unwort steht fest. (nordphoto)

Bestimmte Begriffe tauchen in einer Saison rund um den Lieblingsverein immer wieder auf. In der Presse, bei Spielern, den Fans oder den Funktionären – und das meist unabhängig davon, ob die Saison gut oder schlecht verläuft. Was sehr wohl abhängig von der Mannschafts-Leistung ist, ist die Wertung der Worte. Denn im Falle einer schlechten Saison sind es aber meist Begriffe, die man lieber nicht (mehr) hören möchte.

So war es auch bei Werder im Jahr 2017. Gestartet ist Werder in das Jahr mit einer fulminanten Rückrunde. Wäre es bei diesem Lauf geblieben, wären hier bestimmt Begriffe wie „Europapokal“, „Toptransfer“ und „Trainerglück“ aufgetaucht. Aber jede Rückrunde ist mal vorbei und eine neue Saison beginnt. Voller Hoffnung sahen die Werder-Fans der neuen Saison entgegen und wurden jäh enttäuscht. Es dauerte nicht lange, dass sich diese Enttäuschung auch im Sprachgebrauch rund um Werder niederschlug. „Trainerwechsel“, „Abstieg“, „Kaderplanung“ waren oft gehörte Begriffe. Grund genug, um sich nach dem einen Begriff umzuhören – dem Werder-Unwort des Jahres. Wir haben die MEIN-WERDER-User nach den Begriffen gefragt, welche sie dieses Jahr lieber nicht gehört hätten. Und aus den gesammelten Begriffen wurde anschließend natürlich auch per Abstimmung der Sieger gekürt. Allerdings – anders als sonst im Fußballgeschäft – ist dies kein Sieg zum Jubeln.

Das Werder-Unwort des Jahres lautet: Stallgeruch.

Aus über 30 Begriffen hat dieser doch sehr prägnante Begriff mit einem deutlichen Vorsprung das Rennen gemacht. 20 Prozent der Teilnehmer stimmten für Stallgeruch als Werder Unwort des Jahres ab. Der nächstfolgende ungern gehörte Begriff war „Du bist ein Werder“, ein Claim aus der aktuellen Werbekampagne von Werder Bremen. Dicht gefolgt von „Abstieg“ (7 Prozent) und „Werder-Weg“ (6 Prozent).

Bleibt zu hoffen, dass für das Jahr 2018 neue und positivere Begriffe auftauchen. „Torschützenkönig“, „Champions League“ und „Geldsegen“ wären doch mal Worte zur Freude. Wenn man denn träumen dürfte.