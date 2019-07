Ex-Nationaltorhüter und Werder-Spieler Tim Wiese ist zu 25.000 Euro Geldstrafe verurteilt worden, weil er nach einem Streit auf einem Behindertenparkplatz einen alten Mann beleidigt hat. Das Amtsgericht Bremen sah es am Mittwoch als erwiesen an, dass Wiese den Pensionär nach einem Streit um einen Parkplatz „alter Sack“ oder „müder Sack“ genannt hat. Wiese reagierte erbost auf das Urteil. „Bremen ist ein armer Stadtstaat, offenbar wollen sie sich auf diese Art das Geld von den Bürgern holen. Für mich ist das reine Geldmacherei“, sagte der 37-Jährige dem WESER-KURIER.

Der Streit zwischen Wiese und dem alten Mann ereignete sich am 14. Mai vergangenen Jahres auf einem Parkplatz eines Elektromarktes in Bremen. Dort parkte der gehbehinderte Mann auf dem Behindertenparkplatz. Als der Mann vom Einkaufen kam, bemerkte er, dass er zugeparkt war. Wieses weißer Lamborghini (monatliche Leasing-Rate laut Staatsanwalt 4482 Euro) stand so nah neben seiner Fahrertür, dass er nicht habe einsteigen können, sagte der alte Mann. Er habe etwa 20 Minuten in der Hitze warten müssen bis Wiese auftauchte. Daraufhin kam es zum Streit, der alte Mann war aufgebracht.

Die genaue Beschimpfung sei unerheblich, so die Vorsitzende Richterin in der Urteilsbegründung. Der heute 92 Jahre alte Mann gab bei der Polizei zu Protokoll, dass Wiese ihn einen „müden Sack“ genannt habe, später sprach er von der Wortwahl „alter Sack“. Wiese hatte die Vorwürfe bestritten. Sein Anwalt plädierte auf Freispruch.

Wiese soll zu dem Alten, der auf zwei Krückstöcke angewiesen ist, gesagt haben, er hätte ja nicht stehend warten müssen, er hätte sich ja auf den Boden legen können. Dies wertete der Staatsanwalt in seinem Plädoyer als respektlos. Ein Vorbild sei Wiese mit seinem Verhalten nicht. Statt sich bei dem alten Herrn zu entschuldigen, habe er die Situation ins Lächerliche gezogen. Der Anwalt von Tim Wiese wiederum stellte die Glaubwürdigkeit des alten Mannes in Frage. Dieser sprach kurz nach dem Vorfall von Körperverletzung. Wiese hatte den Mann nämlich am Rücken berührt. Drei Zeugen sagten vor Gericht aus, dies als beschwichtigendes Klopfen oder Antippen wahrgenommen zu haben.

Im Gericht zeigte Wiese sich cool. Vor der Verhandlung sagte er über den Vorfall: „Der war nicht schlimm“. Auf die Frage, ob er mit dem Auto gekommen sei, sagte er: „Mit der Bahn.“

Das Urteil ist noch nichts rechtskräftig, Tim Wiese kann dagegen Widerspruch einlegen - und wird das auch tun. „Ich lasse mich nicht verarschen, wir legen Berufung ein", kündigte der Ex-Werderaner an.