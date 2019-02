1 / 26 Foto: imago



Erst seit der WM 1974 wird der heutige WM-Pokal vergeben. Bis 1970 wurde der Coupe Jules Rimet an den Sieger vergeben. Nach dem dritten WM-Titel durfte ihn Brasilien behalten, er wurde jedoch 1983 aus der Vitrine des Verbandes gestohlen und tauchte nie wieder auf. Der brasilianische Verband bekam daraufhin eine Kopie, die in Hanau hergestellt wurde.

Brasilien ist die einzige Nation, die bislang an allen 21 Weltmeisterschaften teilgenommen hat (die WM 2018 mit eingerechnet). Dahinter folgt Deutschland, das die beiden Endrunden 1930 und 1950 verpasst hat.

Schottland gilt als erfolgloseste Mannschaft der WM-Geschichte. Acht Mal qualifizierten sich die Briten bislang für eine Weltmeisterschaft, jedes Mal war in der Vorrunde Schluss - kein Team ist häufiger in der Vorrunde gescheitert. Von 23 Partien gewannen die Schotten bislang nur vier. Die letzte WM-Teilnahme liegt mittlerweile auch 20 Jahre zurück.

Tor für Deutschland: Keine andere Nation hat bei der WM mehr Tore (224) geschossen als das DFB-Team. Nur drei Treffer hinter der Nationalmannschaft liegt Brasilien, Argentinien hat auf Rang drei bereits 83 Tore Rückstand. Aber: Mit 121 Gegentoren haben die Deutschen auch die meisten Treffer kassiert.

Südafrika ist das einzige Gastgeberland, das bei einer WM bereits in der Vorrunde ausgeschieden ist. Bei der WM 2010 scheiterten die Südafrikaner in der Vorrunde an Mexiko und Uruguay. Da half auch ein 2:1-Sieg gegen desaströse Franzosen nichts.

Das torreichste WM-Spiel aller Zeiten liegt bereits einige Jahre zurück. 1954 bezwang Österreich den Gastgeber Schweiz in der "Hitzeschlacht von Lausanne" 7:5 - in keinem weiteren WM-Spiel fielen sonst zwölf Tore. Das Spiel ging auch aufgrund der Temperaturen von 40 Grad im Schatten in die Annalen ein. Einen 0:3-Rückstand nach 23 Minuten drehten die Österreicher zu einem 5:4 bis zum Pausenpfiff.

Seit 1993 gibt es die Fifa-Weltrangliste, und noch nie ist der Führende Weltmeister geworden. Keine guten Aussichten für die WM 2018, denn momentan führt Deutschland diese Liste an. Noch bedenklicher: Brasilien war 1998 der einzige Weltranglistenerste, der nicht spätestens im Viertelfinale scheiterte (Finalniederlage gegen Frankreich).

Trotz der torreichen Spiele in den 50er-Jahren gab es erst eine einzige Partie, in der es ein zweistelliges Ergebnis gab. 1982 besiegte Ungarn El Salvador 10:1. Es war die zweite und bis dato letzte WM-Teilnahme für El Salvador. Ungarn schied trotz des Rekordsieges in der Vorrunde aus.

Normalerweise ist der Gastgeber einer WM automatisch für die Endrunde qualifiziert. Nicht so bei der WM 1934, bei der Italien noch in die Qualifikationsrunde musste. Nach einem 4:0 gegen Griechenland verzichteten die Griechen aber auf das Rückspiel - überzeugt von der Spielabsage wurden sie auch von 700.000 Drachmen, die italienische Offizielle dem griechischen Verband zahlten.

Deutschland ist bislang die einzige europäische Mannschaft, die Weltmeister auf dem (süd-)amerikanischen Kontinent wurde. Bei den Weltmeisterschaften 1930, 1950 (jeweils Uruguay), 1962, 1970 (jeweils Brasilien), 1978, 1986 (jeweils Argentinien) und 1994 (Brasilien) kam der Sieger aus Südamerika.

Eine Fußball-WM im Fußball-Entwicklungsland USA? 1994 herrschte bei vielen Fans Unverständnis, wieso die WM gerade in den Vereinigten Staaten stattfinden sollte. Aber die Amerikaner zeigten sich als fußballverrückt. 68.991 Zuschauer pro Spiel sind bis heute der höchste Zuschauerschnitt bei einer WM.

Bereits vier Jahre bevor der Coupe Jules Rimet endgültig ausgemustert wurde, machten er und ein Vierbeiner Schlagzeilen. Nachdem der Pokal im Vorfeld der WM gefunden wurde, entdeckte Mischlingshund Pickles die Trophäe in einem Gebüsch. Pickles wurde anschließend zu einem Medienstar, verstarb aber bereits ein Jahr später bei der Jagd nach einer Katze.

Der 17. Juni 1982 ging in die WM-Geschichte ein - nicht, weil sich Nordirland und Jugoslawien 0:0 trennten, sondern wegen Norman Whiteside. Im Alter von 17 Jahren und 41 Tagen stand der Nordire auf dem Platz und ist bis heute der jüngste WM-Teilnehmer aller Zeiten.

Ägypten nimmt zum ersten Mal seit 1990 wieder an einer WM teil, und neben Superstar Mohamed Salah steht noch ein zweiter Mann im Fokus: Essam El-Hadary. Der Torhüter kann im Alter von 45 Jahren zum ältesten Spieler einer Fußball-WM werden. Damit würde er den Kolumbianer Faryd Mondragon ablösen, der im Alter von 43 Jahren und drei Tagen 2014 zum Einsatz kam.

Nein, es ist Absicht, dass wir das Bild der italienischen Elf von 1934 doppelt verwenden - und das wegen Luis Monti (hintere Reihe, Zweiter von links). Der Mittelfeldspieler stand sowohl 1930 als auch 1934 im WM-Finale, und als einziger Spieler für zwei Nationen. 1930 unterlag er mit Argentinien Uruguay 2:4, 1934 gewann er mit Italien 2:1 nach Verlängerung gegen die Tschechoslowakei.

Vittorio Pozzo ist bislang der einzige Trainer, der zwei Weltmeistertitel holte. Italien coachte er 1934 sowie 1938 zum Triumph.

Als Brasilien das entscheidende Spiel in der Finalrunde der WM 1950 gegen Uruguay verlor, stand schnell ein Schuldiger am Maracanaço fest: Torhüter Moacyr Barbosa. Die Abneigung gegenüber dem Torhüter war so hoch, dass ihm noch 1993 der Zugang zum brasilianischen Trainingsgelände verwehrt wurde, als er ein Training der Seleçao besuchen wollte - mit der Begründung, dass er nur Pech bringe.

Er war der Schrecken der Torhüter bei der WM 1958 in Schweden. Just Fontaine erzielte 13 Tore bei der WM - bis heute ein unerreichter Wert. Dabei sollte Fontaine eigentlich gar nicht spielen und rückte nur in den Kader, weil sich sein Mannschaftskamerad René Bliard verletzte. In der Équipe Tricolore erzielte er in 21 Einsätzen 30 Tore.

Die Geschichte von Andrés Escobar gehört zu den Schattenseiten der WM. Im entscheidenden Vorrundenspiel gegen die USA unterlief dem Kolumbianer 1994 ein Eigentor - Kolumbien schied aus. Wenige Tage nach der WM wurde Escobar in seinem Heimatland erschossen. Auch wenn der Täter nie über das Motiv sprach, vermutete man ihn als Auftragsmörder der kolumbianischen Wettmafia.

Mit 25 Partien ist Lothar Matthäus WM-Rekordspieler. Von 1982 bis 1998 nahm der Libero an fünf Weltmeisterschaften teil und stand dabei drei Mal im Finale.

Paolo Maldini ist der Spieler mit den meisten WM-Einsätzen, der nie eine WM gewonnen hat. 1990, 1994, 1998 und 2002 stand der italienische Abwehrchef bei 23 Partien auf dem Platz, verpasste aber immer den WM-Titel. Kurios dabei: Maldini verlor insgesamt nur drei WM-Spiele, bei drei weiteren ging es ins Elfmeterschießen. Auch diese drei verlor Italien. Und noch ein Fakt: Kein Spieler hat bei einer WM mehr Spiele gespielt, ohne jemals ein Tor zu erzielen.

Als Elfmeterkiller erwies sich Portugals Torhüter Ricardo bei der WM 2006. Drei Elfmeter hielt er im Viertelfinale gegen England, noch nie schaffte das ein Torwart vor ihm. Übrigens: Im Achtelfinale verschoss die Schweiz drei Elfmeter, scheiterte dabei zweimal an Ukraines Torwart Olexandr Schowkowskyj und einmal am Aluminium.

Normalerweise müssen Spieler nach zwei gelben Karten in die Kabine. Nicht so Josip Simunic bei einem Spiel gegen Australien im Juni 2006. Der englische Schiedsrichter Graham Poll zeigte dem ehemaligen Berliner Profi drei gelbe Karten, bevor er ihn zum Duschen schickte.

Was Karten angeht, spielt die WM 2006 ganz vorne mit. Im Achtelfinale zwischen Portugal und den Niederlanden zückte Schiedsrichter Walentin Iwanow vier Mal die gelb-rote Karte - noch nie gab es mehr Platzverweise in einem Spiel. Insgesamt zeigte der russische Schiedsrichter 16 gelbe Karten in der Partie - ein Rekord, den man sich mit der Partie Deutschland gegen Kamerun aus dem Jahr 2002 teilt.