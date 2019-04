Die deutsche Nationalmannschaft feiert den Sieg über Schweden - die deutsche Bundesregierung gratuliert. Foto: Andreas Gebert (dpa)

„In Unterzahl! Wahnsinn! Danke für dieses Comeback und Glückwunsch an die Nationalmannschaft!“, jubelte Regierungssprecher Steffen Seibert am Samstagabend auf Twitter. Das Bundesinnenministerium twitterte leicht ironisch: „Hat etwa irgendjemand daran gezweifelt? Glückwunsch zum 2:1!“ Der Siegtreffer fiel in der fünften Minute der Nachspielzeit. (dpa)