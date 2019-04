Die deutsche Mannschaft beim Mannschaftsfoto vor dem Spiel. (dpa)

0:1 gegen die Mexikaner – der WM-Start der deutschen Mannschaft ging daneben. Es muss nachjustiert werden – oder? Auch wenn Löw angekündigt hat, seinen Plan nicht komplett über den Haufen werfen zu wollen, hat er Alternativen für das Gruppen-Endspiel gegen Schweden:

Gündogan statt Khedira: Sami Khedira soll der Türsteher im defensiven Mittelfeld sein. An die Mexikaner verteilte er allerdings Passierscheine. Ilkay Gündogan ist die Alternative, der Manchester-City-Star hat an guten Tagen eine bessere Technik als Khedira. Er kann gefährliche Pässe in die Spitze schlagen. Wahrscheinlichkeit für einen Startelfeinsatz: 50 Prozent.

Reus für Draxler oder Özil: Dortmunds Marco Reus soll als Mann für die wichtigen Spiele geplant sein. Wenn jetzt ein Spiel wichtig ist, dann das. Mesut Özil konnte gegen Mexiko kaum Gefahr nach vorn entwickeln, Julian Draxler seinen Zug in die Mitte nicht ausspielen. Es riecht danach, dass einer der beiden auf der Bank sitzt und Reus startet. Wahrscheinlichkeit für einen Einsatz: 99 Prozent.

Hector für Plattenhardt: Auf der linken Abwehrseite durfte Herthas Marvin Plattenhardt ran, weil Dauerbrenner Jonas Hector mit einer Grippe ausgefallen war. Er hatte Glück, der Gegner suchte sich meist die rechte Seite zum Angreifen aus. Doch Hector sollte gesetzt sein, wenn er fit ist. Wahrscheinlichkeit für einen Einsatz in diesem Fall: 100 Prozent.

Gomez statt oder mit Werner: Eine Tormöglichkeit hatte Timo Werner, ansonsten war für ihn nicht viel zu holen. Bringt Löw gegen die kantigen Schweden Sturmtank Mario Gomez in der Spitze? Ein Trumpf des Stuttgarters ist seine Erfahrung (76 Länderspiele gegenüber 15 von Werner). Nach allem, was Gomez erlebt hat, weiß er, wie man Druck abperlen lässt. Löws Luxus: Er könnte auch den Versuch wagen, den coolen Gomez und den schnellen Werner als Duo in vorderster Front zu bringen. Wahrscheinlichkeit für einen Startelfeinsatz: 50 Prozent.

Die Abwehr umbauen: Vogelwild traten Joshua Kimmich, Mats Hummels, Jérôme Boateng und Plattenhardt auf – auch, weil die Vordermänner ihnen zu wenig halfen. Löw könnte gegen Schweden auf eine Dreierkette (Niklas Süle oder Antonio Rüdiger, Hummels, Boateng) setzen, vor der Joshua Kimmich und Hector oder Plattenhardt auf den Seiten offensiver auftreten. Wahrscheinlichkeit: 10 Prozent.