Achillessehnenriss

Deutscher Gegner Südkorea ohne Chang-Hoon Kwon bei WM

Der deutsche Gruppengegner Südkorea muss bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland ohne Chang-Hoon Kwon auskommen. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler vom französsichen Club Dijon Football zog sich am Samstag im letzten Saisonspiel in der Ligue 1 einen Achillessehnenriss zu.