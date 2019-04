Ein Deutschland-Fan aus Bangladesch hat zur WM eine 5,5 Kilometer lange Fahne genäht. Foto: Noor Ahmed Gelal/Deutsche Botschaft Dhaka (dpa)

Der 69 Jahre alte Landwirt Amjad Hossain hat im Südwesten des südasiatischen Landes eine 5,5 Kilometer lange Deutschlandfahne vorgestellt, die er selbst genäht hat. Nach Angaben der deutschen Botschaft in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka ist es die längste Deutschland-Flagge der Welt. Hossain hatte zur WM 2014 bereits eine 3,5 Kilometer lange, schwarz-rot-goldenen Fahne genäht.

Der Vater von zehn Kindern war noch nie in Deutschland, fühlt sich dem rund 7000 Kilometer entfernten Land nach eigenen Angaben aber verbunden, seit ihn vor 13 Jahren deutsche homöopathische Medikamente von Gallensteinen heilten. „Ich bin kein reicher Mann“, sagte Hossain der Deutschen Presse-Agentur. „Ich will aber alles tun, um meine Liebe für Deutschland und seine Fußballmannschaft zu zeigen.“

Bangladesch hat sich noch nie für eine WM qualifiziert und liegt auf Platz 194 der Fifa-Weltrangliste. Cricket ist die beliebteste Sportart in dem 160-Millionen-Einwohner-Land, die meisten Fußballfans halten zu Brasilien oder Argentinien.

Hossain nähte kurz nach seiner Genesung seine erste Deutschland-Fahne - zur WM 2006 in Deutschland. An der neuen Flagge arbeiteten ihm zufolge zehn Menschen 15 Tage lang. Um die Kosten von umgerechnet rund 5000 Euro zu decken, verkaufte Hossain ein Stück Land. Für die nächste Weltmeisterschaft kündigte er bereits eine noch längere Fahne an. Sein größter Wunsch sei es, einmal ein WM-Spiel zu besuchen. (dpa)