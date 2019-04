Nur noch Restkarten im Angebot

Fast 1,7 Millionen Tickets für WM in Russland verkauft

Für die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland sind in den ersten beiden Verkaufsphasen rund 1,7 Millionen Tickets verkauft worden, teilte die FIFA am 3. April mit. Die zweite Verkaufsphase endete am Ostermontag.