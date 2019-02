Der Spielball für das WM-Eröffnungsspiel soll direkt aus dem Weltraum kommen. Foto: Daniel Karmann (dpa)

„Wir nehmen den Ball mit, der beim ersten Spiel zum Einsatz kommen soll“, sagte der Kosmonaut Oleg Artemjew am Dienstag auf dem russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan. Der Russe startet am Mittwochabend mit zwei US-Astronauten zur Internationalen Raumstation ISS rund 400 Kilometer über der Erde. Im Mai solle sein russischer Kollege Anton Schkaplerow den Ball wieder zurück zur Erde bringen, sagte Artemjew der Agentur Interfax zufolge.

Die russische Nationalmannschaft eröffnet die WM am 14. Juni mit einem Spiel gegen Saudi-Arabien im Moskauer Luschniki-Stadion. Die Weltmeisterschaft wird bis zum 15. Juli in elf russischen Städten ausgetragen. (dpa)