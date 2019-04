Magischer Moment: In letzter Sekunde rettet sich die DFB-Elf gegen Schweden und bleibt somit im Tunier. (dpa)

Wer sich in ein WM-Turnier stürzt, der muss gewappnet sein. Wirklich in jeglicher Hinsicht. Er sollte vor allem die Schlüsselwörter verinnerlicht haben, ohne die im modernen Fußball niemand mehr vorankommt. Momentum ist so ein Schlüsselwort. Gier ist ein anderes. Man braucht wohl kein Professor für gruppendynamische Prozesse im Fall von maximaler Anspannung zu sein, um zu behaupten: Größer kann das Momentum nicht mehr werden als jenes, das der DFB-Elf in der 95. Minute von Sotschi widerfuhr. Wenn dieser Toni-Kroos-Augenblick nicht ausgereicht hat, um einer an Rumpelei erkrankten Truppe eine hohe Dosis Gier einzuimpfen, dann ist dieser Truppe auch nicht mehr zu helfen.

Mehr zum Thema Sechs Halbzeit-Thesen zur WM Zittern der Weltmeister und Elfer-Flut Probleme für die Top-Favoriten, zahlreiche Tore in der Nachspielzeit und ein großer Einfluss des ... mehr »

Natürlich ist nach Toni Kroos‘ Wahnsinnsschuss nicht alles gut, was vor dem Toni-Kroos-Wahnsinn schlecht war. Aber die Geschichte von WM-Turnieren hat oft genug gezeigt: Es kommen Punkte, an denen aus einer Mannschaft im weiteren eine im engeren Sinne wird. 2006 kam Odonkors Sprint gegen Polen, 2010 Özils Treffer gegen Ghana, 2014 Neuers Paraden gegen Algerien. Und 2018? Dass es den magischen Moment nie gab, wird jedenfalls hinterher niemand mehr behaupten können.