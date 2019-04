Marokkos Nationaltrainer Trainer Herve Renard spricht bei einer Pressekonferenz. Foto: Themba Hadebe/AP (dpa)

„Er findet immer einen Ausweg, er macht immer den Unterschied aus“, sagte der 49-Jährige im Moskauer Luschniki-Stadion. „Er ist außergewöhnlich und vielleicht reicht dieses Wort noch nicht.“

Man könne sich in der Partie am Mittwoch (14.00 Uhr) jedoch nicht nur auf den Superstar konzentrieren, sagte der Franzose. Portugal habe viele gefährliche Spieler. „Wenn du gegen so eine Mannschaft spielst, musst du bei mehr als 100 Prozent sein.“

Defensivspieler Nabil Dirar hob die Bedeutung des Spiels hervor. „Für uns ist es wie ein Finale“, sagte er. „Wir werden alles geben, um zu gewinnen. Ein Unentschieden ist keine Option.“ Marokko hatte sein erstes Gruppenspiel unglücklich 0:1 gegen den Iran verloren. (dpa)