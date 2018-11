Rafael Márquez nimmt mit Mexiko an seiner fünften WM teil. Foto: Chema Moya (dpa)

Neben Defensivspieler Márquez stehen auch Topstar Chicharito und die beiden Frankfurter Bundesligaprofis Carlos Salcedo und Marco Fabián im 23-köpfigen Kader, den der mexikanische Verband veröffentlichte. Mexiko ist am 17. Juni in Moskau Deutschlands erster Turniergegner. Márquez war unter anderem für den FC Barcelona sowie die AS Monaco aktiv, gewann 2006 und 2009 die Champions League und hat seine Vereinskarriere bereits beendet. (dpa)