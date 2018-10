Panini ist nach eigenen Angaben der weltweit größte Verleger von Sammelprodukten. Foto: Markus Scholz (dpa)

Nun werden die drei Nationalspieler Teil des WM-Nachdrucksets sein, das ab dem 25. Juni erhältlich ist, teilte das Unternehmen am 4. Juni mit. Ursprünglich hatte sich die 15-köpfige Panini-Redaktion auf Emre Can, Mario Götze und Leroy Sané als WM-Teilnehmer festgelegt. Bundestrainer Joachim Löw nominierte die drei allerdings nicht für das Turnier. Sané schaffte den Sprung vom 27-köpfigen vorläufigen Aufgebot in den endgültigen WM-Kader nicht.

Das Nachdruckset wird nicht den üblichen Stickertüten beigemischt, sondern ist nur als Komplettsammlung erhältlich. Die Nachproduktion gibt es seit 2006. Die Panini-Gruppe ist nach eigenen Angaben mit einem Umsatz von 631 Millionen Euro der weltweit größte Verleger von Sammelprodukten. (dpa)