Der Bürgermeister der Stadt Bronnizy hilft einem Jungen die Geburtstagstorte von Argentiniens Nationalspieler Lionel Messi anzuschneiden. Foto: Ricardo Mazalan/AP (dpa)

Auch im Ort, wo die bislang so enttäuschende Albiceleste während der WM in Russland ihr Quartier aufgeschlagen hat, wurde zu Ehren des fünfmaligen Weltfußballers Party gemacht. Mit einer grünen Torte und einer lebensgroßen Figur von Messi würdigte Bronnizy den derzeit bekanntesten Gast der Stadt. Ein Musikfestival rundete das siebenstündige Programm ab.

Schon am frühen Morgen hatte Messi eine öffentliche Liebeserklärung seiner Ehefrau Antonella Roccuzzo bekommen. „Wir lieben dich so sehr“, schrieb sie via Instagram mit drei Ausrufezeichen. „Danke, dass du mich zur glücklichsten Frau der Welt machst“, fügte sie hinzu. Dazu postete Antonella Roccuzzo, die Messi seit Kindertagen in der gemeinsamen Heimat Rosario in Argentinien kennt, acht Familienfotos unter anderem mit den drei Söhnen, die das Paar hat. Laut der Zeitung „La Nacion“ wird sie in Russland erwartet, um ihren Mann zu unterstützen.

Messi kann jede Aufmunterung auch gut gebrauchen. Ihm droht mit der Nationalmannschaft das Scheitern in der WM-Vorrunde. Messi, dem untern anderem auch Brasiliens Neymar, Uruguays Luis Suárez und auch die argentinische Ikone Diego Maradona gratulierten, muss am kommenden Dienstag in St. Petersburg gegen Nigeria unbedingt gewinnen, um die Chancen aufs Weiterkommen zu wahren. (dpa)