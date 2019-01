Uruguays Trainer Oscar Tabarez hat mit seinem Team im letzten Gruppenspiel gegen Russland einen echten Härtetest vor dem Achtelfinale. Foto: Darko Vojinovic/AP (dpa)

„Sie haben gezeigt, dass sie in sehr guter Form sind. Es ist positiv für uns, jetzt ein Spiel auf diesem Niveau zu haben“, sagte Uruguays Mittelfeldspieler Diego Laxalt im Team-Camp in Nischni Nowgorod.

Im Duell mit dem WM-Gastgeber am 25. Juni in Samara benötigen die bereits für die K.o.-Runde qualifizierten Südamerikaner einen Sieg, um die Gruppe A als Erster abzuschließen. Danach wartet im Achtelfinale mit größter Wahrscheinlichkeit entweder Europameister Portugal oder Ex-Weltmeister Spanien. „Beide Teams haben einen sehr hohen Standard, beide Aufgaben sind sehr schwierig“, sagte Laxalt. „Unsere Mannschaft muss weiter wachsen für das, was kommt.“ (dpa)