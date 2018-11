Kommentar über das WM-Aus

Zeit für den Wandel

Olaf Dorow

Es war noch nicht mal ein glückloses - es war ein trostloses Turnier, das der Weltmeister Deutschland abgeliefert hat. So erfolgreich die Ära Löw war, so sehr scheint sie am Ende zu sein.