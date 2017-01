Eine Frau ist am späten Freitagabend in Bremen ihren mutmaßlichen Entführern entkommen. (Christina Kuhaupt)

Der WESER-KURIER hatte aus dem Umfeld am Bahnhof einen Hinweis bekommen, dass die Frau es am Freitagabend gegen 22.30 Uhr geschafft hatte, aus einem Auto zu flüchten und in das nahe gelegene Best Western Hotel zu laufen.

Eine Hotelmitarbeiterin bestätigte den Vorfall, wollte sich aber nicht weiter dazu äußern. Auch die Bremer Polizei wollte keine weiteren Angaben machen und verwies auf die Polizeidirektion in Tostedt. Dort wollte man nur bekannt geben, dass die Frau tatsächlich in Tostedt entführt wurde und es in Bremen schaffte, sich zu befreien.

"Die Frau ist zum jetzigen Zeitpunkt wohlauf", sagte eine Sprecherin der Polizei Tostedt. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollte die Polizei am Sonntag keine weiteren Angaben zu den Hintergründen der Tat machen.