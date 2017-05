Xavier Naidoo wird im Dezember in der Bremer ÖVB-Arena auftreten. (dpa)

In dem Stück heißt es über Politiker unter anderem: „Teile eures Volks nennen euch schon Hoch- beziehungsweise Volksverräter.“ Das Lied steht seit Tagen im Zentrum der Kritik: Naidoo wird dabei rechtes Gedankengut vorgeworfen.

"Im besten Falle sehr missverständlich"

Bremen-Vier-Chef Helge Haas ließ am Sonnabend mitteilen, dass man sich bei dem Sender der Kritik anschließe und handele: „Wenn man sich ‚Marionetten‘ anhört, ist der Song im Ganzen im besten Falle sehr missverständlich.

Er befeuert Verschwörungstheorien, nimmt mehrfach Bezug auf die Theorien der ‚Reichsbürger‘ und der Rechtspopulisten – und zwar in einer Art, die man kaum anders verstehen kann, als dass dies die Meinung von Xavier Naidoo ist und er nicht nur darüber singt.“

Der Song rufe zu Selbstjustiz auf und verneine im Kern die Unabhängigkeit demokratisch gewählter Parlamente, erklärte Haas in der Radio-Bremen-Mitteilung weiter.

"Voller Anspielungen auf rechtspopulistische Themen"

Radio Bremen hat als Konsequenz seine Präsentationszusagen für zwei Konzerte in Bremen zurückgezogen. Dabei handelt es sich um den ausverkauften Auftritt der Söhne Mannheims am kommenden Sonnabend in Per 2 sowie um das Konzert von Xavier Naidoo im Dezember in der Bremer ÖVB-Arena.Die Austragung der Konzerte selbst ist von der Aufkündigung der Präsenation durch Radio Bremen offenbar nicht betroffen.

Das Stück „Marionetten“ stecke „voller Anspielungen auf rechtspopulistische Themen und Reichsbürger-Ideologie“, wie die „Frankfurter Allgemeine“ urteilt. Politiker werden als „Volks-in-die-Fresse-Treter“ verunglimpft, ihnen wird unverhohlen Gewalt angedroht.

So heißt es in dem Lied: „Als Volks-in-die-Fresse-Treter stößt ihr an eure Grenzen; Und etwas namens Pizzagate steht auch noch auf der Rechnung; Bei näherer Be­trachtung steigert sich doch das Entsetzen; Wenn ich so ein‘ in die Finger krieg‘, dann reiß ich ihn in Fetzen. Und da hilft auch kein Verstecken hinter Paragraphen und Gesetzen“.