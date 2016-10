Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

SEK-Einsatz im Landkreis Osterode Räuber schießt auf Polizisten

Ein 47-jähriger Mann hat in Wulften im Landkreis Osterode nach einem Diebstahl in einer Gaststätte mehrfach auf Polizisten geschossen. Die Beamten alarmierten in der Nacht zum Sonntag das Spezialeinsatzkommando (SEK), das den Täter schließlich überwältigen konnte.