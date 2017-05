Werders Co-Trainer Florian Bruns. (nordphoto)

Gegen kurz vor zehn Uhr erreichte der Werder-Mannschaftsbus am Sonnabend das Weserstadion. Es war die letzte Dienstfahrt für die Profis in dieser Saison. Und für Florian Bruns war es sogar die letzte Reise als Co-Trainer der Bundesliga-Mannschaft. Der Assistent von Cheftrainer Alexander Nouri scheidet aus dem Trainerteam aus. „Ich werde die kommenden Monate nutzen, um meine Trainerausbildung voranzutreiben“, wird Bruns in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Mit persönlichen Worten verabschiedete sich Bruns auch noch mal via Facebook:

Bruns war zwei Jahre lang Assistent von Nouri, zunächst bei der U23, anschließend bei den Profis. Bruns‘ Stelle wird nicht nachbesetzt, Nouri will künftig allein mit den Assistenten Markus Feldhoff und Christian Vander als Torwarttrainer arbeiten. „Wir haben die letzten Monate bilanziert, und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir das Trainerteam verkleinern werden“, so Nouri, „ich möchte noch enger an die Mannschaft rücken und werde viele Aufgaben wieder selbst übernehmen.“

Laut Sportchef Frank Baumann will Werder Bruns in anderer Funktion gern weiterbeschäftigen. „Wir werden in der Sommerpause in aller Ruhe darüber reden“, so Baumann. Bruns hat als Profi unter anderem für den SC Freiburg und den FC St. Pauli gespielt, ehe er seine Karriere in Werders zweiter Mannschaft ausklingen ließ und 2015 in den Trainerstab von Alexander Nouri wechselte. (mhd)