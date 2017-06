Patryk Lipski ist polnischer U21-Nationalspieler. (imago)

Patryk Lipski ist seit Mai vereinslos. Er verließ den polnischen Erstligisten Ruch Chorzow, weil es Streit um ausstehende Gehaltszahlungen gab. Somit ist der polnische U21-Nationalspieler aktuell ablösefrei zu haben, und Werder soll versucht haben, diese Chance zu nutzen. Laut dem polnischen Portal "CKsport.pl" haben die Bremer dem 23-jährigen offensiven Mittelfeldspieler ein Angebot unterbreitet, das dieser jedoch ablehnte.

Werder wollte Lipski demnach verpflichten, aber zunächst für ein Jahr an den polnischen Erstligisten Korona Kielce ausleihen. Kielce ist der Verein, bei dem Dieter Burdenski seit April Mehrheitseigner ist. 72 Prozent der Aktien hält Werders Ehrenspielführer. Gute Verbindungen nach Bremen sind somit zweifelsfrei vorhanden.

Laut "CKsport.pl" hätte Lipski beim Burdenski-Klub Spielpraxis sammeln und sich durch gute Leistungen für eine Chance in der Bundesliga bei Werder empfehlen können. Der 23-Jährige, der in Polen bisher 66 Erstliga-Partien bestritt und neun Treffer erzielte, lässt seine Zukunft aber lieber offen. Ab dem kommenden Wochenende tritt Lipski nun erst einmal mit dem polnischen Team bei der U21-Europameisterschaft im eigenen Land an. (crb)