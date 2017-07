Roger Guedes spielt seit 2016 für den brasilianischen Verein Palmeiras.

Roger Guedes ist schnell und trickreich, in Brasilien wird der 20-Jährige bereits mit Marco Reus verglichen. Wie Cosme Rimoli, ein preisgekrönter Sportreporter, für die brasilianische Nachrichtenseite "R7" schreibt, soll Werder Palmeiras nun ein Angebot für den Rechtsaußen vorgelegt haben. Über die Höhe der Offerte wurde nichts bekannt. Der Spieler soll sich einen Wechsel nach Europa vorstellen können.

Zuletzt berichtete bereits "tuttomercatoweb", dass die Bremer mit dem italienischen Verein Atalanta Bergamo um Guedes buhlen. Die italienische Sportseite schrieb allerdings auch, dass Palmeiras zehn Millionen Euro für den Spieler fordern soll.

Schwer vorstellbar, dass Frank Baumann, der schon für den bundesligaerfahrenen Davie Selke nicht so tief in die Tasche greifen wollte, bereit ist, diese Forderung auch nur ansatzweise zu erfüllen. Noch dazu ist fraglich, ob der gelernte Außenbahnspieler Guedes überhaupt in Werders Suchprofil passt. (oni)