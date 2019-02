1 / 16 Foto: Frank Thomas Koch



Ein 74er Dodge Monaco, der so auch im Film "Blues Brothers" zu sehen war oder der VW Käfer von Terence Hill: Die Bremen Classic Motorshow bietet 2019 ein bisschen mehr Glamour - dazu passt auch, dass das Auto von Terence Hill in Bremen verkauft werden soll. 650 Aussteller präsentieren an diesem Wochenende Autos, Oldtimer, Motorräder und Sammelobjekte.

1 / 16 Foto: Frank Thomas Koch



Ein 74er Dodge Monaco, der so auch im Film "Blues Brothers" zu sehen war oder der VW Käfer von Terence Hill: Die Bremen Classic Motorshow bietet 2019 ein bisschen mehr Glamour - dazu passt auch, dass das Auto von Terence Hill in Bremen verkauft werden soll. 650 Aussteller präsentieren an diesem Wochenende Autos, Oldtimer, Motorräder und Sammelobjekte.

1 / 16 Foto: Frank Thomas Koch



Ein 74er Dodge Monaco, der so auch im Film "Blues Brothers" zu sehen war oder der VW Käfer von Terence Hill: Die Bremen Classic Motorshow bietet 2019 ein bisschen mehr Glamour - dazu passt auch, dass das Auto von Terence Hill in Bremen verkauft werden soll. 650 Aussteller präsentieren an diesem Wochenende Autos, Oldtimer, Motorräder und Sammelobjekte.

1 / 16 Foto: Frank Thomas Koch



Ein 74er Dodge Monaco, der so auch im Film "Blues Brothers" zu sehen war oder der VW Käfer von Terence Hill: Die Bremen Classic Motorshow bietet 2019 ein bisschen mehr Glamour - dazu passt auch, dass das Auto von Terence Hill in Bremen verkauft werden soll. 650 Aussteller präsentieren an diesem Wochenende Autos, Oldtimer, Motorräder und Sammelobjekte.

1 / 16 Foto: Frank Thomas Koch



Ein 74er Dodge Monaco, der so auch im Film "Blues Brothers" zu sehen war oder der VW Käfer von Terence Hill: Die Bremen Classic Motorshow bietet 2019 ein bisschen mehr Glamour - dazu passt auch, dass das Auto von Terence Hill in Bremen verkauft werden soll. 650 Aussteller präsentieren an diesem Wochenende Autos, Oldtimer, Motorräder und Sammelobjekte.

1 / 16 Foto: Frank Thomas Koch



Ein 74er Dodge Monaco, der so auch im Film "Blues Brothers" zu sehen war oder der VW Käfer von Terence Hill: Die Bremen Classic Motorshow bietet 2019 ein bisschen mehr Glamour - dazu passt auch, dass das Auto von Terence Hill in Bremen verkauft werden soll. 650 Aussteller präsentieren an diesem Wochenende Autos, Oldtimer, Motorräder und Sammelobjekte.

1 / 16 Foto: Frank Thomas Koch



Ein 74er Dodge Monaco, der so auch im Film "Blues Brothers" zu sehen war oder der VW Käfer von Terence Hill: Die Bremen Classic Motorshow bietet 2019 ein bisschen mehr Glamour - dazu passt auch, dass das Auto von Terence Hill in Bremen verkauft werden soll. 650 Aussteller präsentieren an diesem Wochenende Autos, Oldtimer, Motorräder und Sammelobjekte.

1 / 16 Foto: Frank Thomas Koch



Ein 74er Dodge Monaco, der so auch im Film "Blues Brothers" zu sehen war oder der VW Käfer von Terence Hill: Die Bremen Classic Motorshow bietet 2019 ein bisschen mehr Glamour - dazu passt auch, dass das Auto von Terence Hill in Bremen verkauft werden soll. 650 Aussteller präsentieren an diesem Wochenende Autos, Oldtimer, Motorräder und Sammelobjekte.

1 / 16 Foto: Frank Thomas Koch



Ein 74er Dodge Monaco, der so auch im Film "Blues Brothers" zu sehen war oder der VW Käfer von Terence Hill: Die Bremen Classic Motorshow bietet 2019 ein bisschen mehr Glamour - dazu passt auch, dass das Auto von Terence Hill in Bremen verkauft werden soll. 650 Aussteller präsentieren an diesem Wochenende Autos, Oldtimer, Motorräder und Sammelobjekte.

1 / 16 Foto: Frank Thomas Koch



Ein 74er Dodge Monaco, der so auch im Film "Blues Brothers" zu sehen war oder der VW Käfer von Terence Hill: Die Bremen Classic Motorshow bietet 2019 ein bisschen mehr Glamour - dazu passt auch, dass das Auto von Terence Hill in Bremen verkauft werden soll. 650 Aussteller präsentieren an diesem Wochenende Autos, Oldtimer, Motorräder und Sammelobjekte.

1 / 16 Foto: Frank Thomas Koch



Ein 74er Dodge Monaco, der so auch im Film "Blues Brothers" zu sehen war oder der VW Käfer von Terence Hill: Die Bremen Classic Motorshow bietet 2019 ein bisschen mehr Glamour - dazu passt auch, dass das Auto von Terence Hill in Bremen verkauft werden soll. 650 Aussteller präsentieren an diesem Wochenende Autos, Oldtimer, Motorräder und Sammelobjekte.

1 / 16 Foto: Frank Thomas Koch



Ein 74er Dodge Monaco, der so auch im Film "Blues Brothers" zu sehen war oder der VW Käfer von Terence Hill: Die Bremen Classic Motorshow bietet 2019 ein bisschen mehr Glamour - dazu passt auch, dass das Auto von Terence Hill in Bremen verkauft werden soll. 650 Aussteller präsentieren an diesem Wochenende Autos, Oldtimer, Motorräder und Sammelobjekte.

1 / 16 Foto: Frank Thomas Koch



Ein 74er Dodge Monaco, der so auch im Film "Blues Brothers" zu sehen war oder der VW Käfer von Terence Hill: Die Bremen Classic Motorshow bietet 2019 ein bisschen mehr Glamour - dazu passt auch, dass das Auto von Terence Hill in Bremen verkauft werden soll. 650 Aussteller präsentieren an diesem Wochenende Autos, Oldtimer, Motorräder und Sammelobjekte.

1 / 16 Foto: Frank Thomas Koch



Ein 74er Dodge Monaco, der so auch im Film "Blues Brothers" zu sehen war oder der VW Käfer von Terence Hill: Die Bremen Classic Motorshow bietet 2019 ein bisschen mehr Glamour - dazu passt auch, dass das Auto von Terence Hill in Bremen verkauft werden soll. 650 Aussteller präsentieren an diesem Wochenende Autos, Oldtimer, Motorräder und Sammelobjekte.