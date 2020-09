Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Am Freitag hat die Bewegung Fridays for Future zum globen Klimaprotest aufgerufen. In Bremen waren sechs Züge unterwegs, die alle unter einem anderen Motto standen. Um 13 Uhr treffen sich alle unter Corona-Bedingungen zur Abschlusskundgebung am Osterdeich. Sehen Sie hier Fotos aus Bremen.