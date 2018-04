Reihen sich am Sonntag erstmals in dieser Saison wieder am Moormannskampf auf: die Footballer der Ritterhude Badgers. (Tobias Dohr)

Ritterhude. Jetzt geht es richtig los: Eine Woche nach dem ernüchternden Saisonauftakt in der Regionalliga Nord wollen die American Footballer der Ritterhude Badgers im ersten Heimspiel der Saison gegen die Hamburg Pioneers am Sonntag (15 Uhr) ihr wahres Gesicht zeigen und den ersten Sieg einfahren. Durch die deutliche 6:29-Pleite bei den bärenstarken Hamburg Blue Devils am vergangenen Wochenende stehen die „Dachse“ auch bereits gehörig unter Druck und müssen einen Fehlstart mit aller Macht vermeiden.

„Natürlich könnte man auch das in einer so langen Saison noch geraderücken, zwei Niederlagen in Serie wären zu Beginn aber schon eine Katastrophe“, ist sich auch Headcoach Robert Schulz der Situation bewusst. Er ist aber ebenso optimistisch und glaubt an eine deutliche Leistungssteigerung seines Teams, dem im Auftaktspiel speziell in der Offensive noch merklich die Abstimmung fehlte. Daher wurde der Hebel auch genau an diesem Punkt angesetzt. Im Training wurde vor allem das Passspiel trainiert. „Wir haben wirklich sehr gut trainiert und am Donnerstag sicherlich 40-50 Pässe werfen lassen“, berichtet Schulz. Dabei hat auch Quarterback Maximin Lange etwaige Zweifel an seinem Wurfarm eindrucksvoll wiederlegt und den Ball mal eben über das halbe Spielfeld gedonnert.

Es gibt also reichlich Grund zur Hoffnung und selbst die bittere Pleite in der Hansestadt könnte sich im Nachhinein sogar noch als positiv erweisen: „Ich hasse es zu verlieren, aber auch in der Aufstiegssaison ging das erste Spiel ja verloren. Manchmal kann so ein Warnschuss auch zu erhöhter Aufmerksamkeit führen. Die Jungs hat die Niederlage auf jeden Fall total genervt und sie wollen das unbedingt wieder gut machen“, hofft Schulz auf die richtige Reaktion seines Teams gegen die Pioniere. Eine gezielte Spielvorbereitung auf die Hamburger, die in der vergangenen Saison nach einer starken Rückserie auf dem dritten Platz landeten und auch in dieser Saison oben angreifen wollen, ist dabei allerdings kaum möglich.

„Hamburg ist für mich wirklich die große Unbekannte und ganz schwer einzuschätzen. Ich habe noch kein Videomaterial gesehen und auch unterschiedliche Dinge gehört. Während einige sagen, sie sind ähnlich stark wie in der letzten Saison, hört man anderseits, sie hätten extrem abgebaut“, so Schulz. Überrascht hätte ihn in jedem Fall der plötzliche Rücktritt des Hamburger Urgesteins und Defensive-Line-Coaches Martino Destro, welcher zumindest mal auf Unruhe in der Hafenstadt deuten lässt. Zu viel wollen sich die Badgers aber auch gar nicht mit dem Gegner beschäftigen, wichtiger ist es, endlich richtig in die Saison zu kommen.

Ein großer Faktor soll dabei einmal mehr die stimmgewaltige „Badgers Nation“ sein: „Die Fans hier sind richtig laut und natürlich ein großer Vorteil. Daher wollen wir vor diesem tollen Publikum auch unbedingt gewinnen“, freut sich Schulz auf seinen ersten Auftritt als Cheftrainer vor den eigenen Zuschauern. Weniger Freude bereitet ihm hingegen, dass die beiden neuen Wide Receiver DeAndre Perry und Hendrik Hinrichs angeschlagen sind und für die wichtige Partie möglicherweise ausfallen. Dafür ist mit Alex Hartwig (O-Line) ein weiterer Neuzugang wieder dabei und soll helfen, dass die Saison der Ritterhude Badgers nun wirklich richtig startet. Und zwar mit einem Sieg.