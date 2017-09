Wollen den Anschlag nicht tatenlos hinnehmen: die Teilnehmer der Mahnwache vor der Fatih-Moschee in Gröpelingen. (Frank Thomas Koch)

Mit einer Mahnwache vor der Gröpelinger Fatih-Moschee haben an die 50 Menschen am Mittwoch friedlich gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus protestiert. Anlass war ein Anschlag auf die Moschee an der Stapelfeldstraße: In der Nacht zum Sonntag, 24. September, hatten bislang Unbekannte fremdenfeindliche Parolen an die Fassade geschmiert, außerdem lagen abgebrannte Böller an einem Fenster und in einem Briefkasten.

Mahnwache an der Fatih Moschee (Frank Thomas Koch)

Der Staatsschutz der Bremer Polizei ermittelt. Zur Mahnwache ab 17 Uhr hatten die Beiratsfraktionen der Linken und der SPD in Gröpelingen aufgerufen. „Im Hinblick auf die Wahlerfolge der AfD in unserem Stadtteil“ dürfe der Anschlag nicht ohne öffentliche Reaktion bleiben, hieß es in dem Aufruf.