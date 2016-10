Die traditionsreiche Auto-Marke Borgward könnte bald wieder in Bremen produziert werden. (dpa)

Ist der in China reanimierte ehemalige Bremer Automobilhersteller Borgward auf der Suche nach einer Produktionsstätte in Deutschland fündig geworden? Werden künftig Autos der früheren Traditionsmarke in Bremen oder in Bremerhaven montiert? Es gibt klare Hinweise, die mehr als nur auf ein Gedankenspiel hindeuten. Nach Informationen des WESER-KURIERS sollen jährlich bis zu 10000 Borgward-Fahrzeuge gefertigt werden, die rein elektrisch fahren.

Dass das Unternehmen, das mehrheitlich zum chinesischen Lkw-Hersteller Foton gehört und bereits mit der Produktion eines SUV mit Verbrennungsmotor in China begonnen hat, eine Produktionsstätte in Deutschland sucht, ist seit Monaten bekannt. Ob diese Suche abgeschlossen ist, das wird sich am kommenden Mittwoch zeigen: Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) und die Borgward Group AG haben zu einer gemeinsamen Pressekonferenz eingeladen und sich, was den Inhalt angeht, bis dahin auf ein Stillschweigen verständigt.

Pressekonferenz im Festsaal des Rathauses

Dass es dabei um ein Thema gehen wird, das konkret etwas mit Bremen und Borgward zu tun hat, davon ist auszugehen. Angedeutet wurde von den verantwortlichen Stellen, dass es sich um eine „ganz große Sache“ handeln wird. Den passenden Rahmen haben die Protagonisten dafür auf jeden Fall gewählt: Die Pressekonferenz findet im Festsaal des Bremer Rathauses statt - ein nicht alltäglicher Vorgang.

Auf Nachfrage heißt es beim noch jungen Automobilhersteller: „Lassen Sie sich überraschen“, sagt der Sprecher der Borgward AG und bittet um Verständnis, dass es an diesem Freitag keine weiteren Einzelheiten zu dem Termin geben wird. Immerhin kündigt er dann noch an, dass das Unternehmen am Mittwoch über seine weiteren Schritte in Europa informieren wird.

Dass sich das Unternehmen, das seinen Firmensitz in Stuttgart hat, Bremen dafür nur aus symbolischen Gründen ausgesucht hat - Borgward war bis zum Konkurs 1961 der drittgrößte Automobilhersteller in Deutschland – ist unwahrscheinlich. Da muss mehr dahinter stecken. Borgward will im vierten Quartal 2017 die ersten Fahrzeuge im deutschsprachigen Raum verkaufen und später dann in andere EU-Staaten exportieren. Und Borgward-Chef Ulrich Walker hatte bereits im März verkündet, dass der Verkaufsstart dann mit reinen Elektrofahrzeugen und Plug-In-Hybriden erfolgen soll.

Nach Informationen des WESER-KURIERS soll das Montagewerk auf einer 10000 Quadratmeter großen Fläche entstehen. Wo genau, soll noch nicht feststehen. Allerdings wird wohl ein Areal in Bremerhaven favorsiert, es soll aber auch noch eine Möglichkeit in Bremen geprüft werden.