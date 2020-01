Die Tür und die Fassade wurden durch den Brand stark beschädigt. Die Polizei geht ersten Erkenntnissen zufolge von Brandstiftung aus. (Felix Wendler)

Das Feuer, das in der Nacht zu Dienstag die Eingangstür des Polizeireviers an der Hoyaer Straße im Bremer Steintor stark beschädigt hat, ist ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge vorsätzlich gelegt worden.

Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, prüfe der Staatsschutz einen politisch motivierten Hintergrund.

Anrufer hatten das Feuer auf dem Grundstück des Reviers gemeldet. Gleichzeitig löste die Alarmanlage des in der Nacht geschlossenen Polizeireviers aus. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Eingangstür am Haupteingang in Flammen. Das Feuer konnte der Polizei zufolge schnell gelöscht werden. Die Tür sowie die Fassade wurden durch den Brand dennoch stark beschädigt.

Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer (0421) 362 38 88 entgegen. Das Revier im Steintor steht in Form einer mobilen Wache weiter zu den bekannten Öffnungszeiten zur Verfügung, teilte die Polizei mit.

++ Dieser Artikel wurde um 12.53 Uhr aktualisiert ++