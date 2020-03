Die Familie Zech will den insolventen Schwerlastspediteur Mahlstedt aus Delmenhorst übernehmen, nachdem bereits schon W&F Franke zur Unternehmensgruppe gehört. (Ingo Moellers)

Bremen. Ein Tochterunternehmen der Blanke Management GmbH, die der Bremer Familie Zech gehört, hat die Spedition Mahlstedt aus Delmenhorst übernommen. Sämtliche Mitarbeiter und der gesamte Fuhrpark des Unternehmens seien übernommen worden, teilte Blanke-Sprecher Holger Römer am Freitag mit. Die Übernahme gilt rückwirkend ab dem 1. März dieses Jahres. Die Spedition wird seit Dezember 2019 von einem Insolvenzverwalter geführt. Er leitet die Geschäfte bis zur Freigabe durch das Kartellamt. Bei Blanke wird damit noch im Laufe dieses Monats gerechnet. Über die Kosten der Übernahme wurde nichts bekannt.

Mahlstedt wurde 1978 gegründet und hat im vergangenen Jahr aufgrund einer schwachen Konjunktur und dem Wegfall von Transportaufträgen aus der Windkraft-Industrie Insolvenz anmelden müssen, heißt es in einer Mitteilung von Blanke. „Es galt einen passenden Investor zu finden, der neben einer wirtschaftlichen Solidität die nachhaltige Fortführung des Geschäftsbetriebs sowie den Erhalt der Arbeitsplätze sicherstellen kann“, erklärte Insolvenzverwalter Tim Beyer. Deshalb sei die Auswahl auf die Familie Zech gefallen.

Ein weiterer Grund für die Wahl der Zech-Tochter Blanke seien auch die Möglichkeiten gewesen, die die Zech Group SE biete, sagte Beyer. In der Unternehmensgruppe bestünde ein hoher Bedarf an Transportlösungen, da unter anderem Betonfertigteile und Holz-Hybrid- sowie Stahl-Module zu den Baustellen der Unternehmensgruppe befördert werden müssten. Das gebe die Gelegenheit dazu, die Transportausfälle der Winkraft-Branche zu kompensieren und zugleich bestehende Transportlösungen für Bestands- und Neukunden fortzuführen.

Bereits im vergangenen Oktober hatte die Familie Zech die Bremer Spedition W&F Franke übernommen. Zusammen mit ihr soll Mahlstedt nun unter dem Dach der Zech Logistik zusammengeführt werden. Als neuer gemeinsamer Standort ist das Reimer Gelände in der Bremer Überseestadt geplant. Insgesamt sollen durch die Fusion rund 310 Mitarbeiter an den beiden Standorten in Bremen und Delmenhorst für die Zech Logistik arbeiten.