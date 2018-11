Lena Meyer-Landrut (links) versus Lena Gerke. (ProSieben/Willi Weber)

"Es war ein toller Abend mit geilen Spielen und wir haben gut gekämpft, finde ich", sagte die Sängerin. Der Wettkampf der beiden jungen Frauen stellte einen Rekord in der Geschichte der Sendung auf - er war erst nach rund sechs Stunden entschieden. So lange hatte es noch nie gedauert.

Eher wenig zu sagen hatte den beiden Twens das Spiel "Serien": Rollennamen aus 80er und 90er-Jahre-Serien wie "Der Bergdoktor", "Die Schwarzwaldklinik", "Miami Vice" und "Twin Peaks" waren beiden kein Begriff. Klassisches Fernsehen gucke sie kaum, sagte der ESC-Star, lieber verfolge sie Serien im Streamingdienst Netflix.

Beim vorletzten der 15 Spiele und dem packenden Spielstand 53:52 legten Lena und Lena schließlich eine 90-sekündige Pinkelpause ein. Am Ende siegte Lena Meyer-Landrut gegen zwei Uhr früh beim Stapeln von Holzklötzen zum Turm. Einen Teil der gewonnenen 100 000 Euro will die 25-Jährige der Benefiz-Organisation "Visions for Children" spenden: "Die kümmern sich unter anderem um Kinder in Uganda, bauen dort Schulen und machen ganz tolle Sachen mit dem Geld." (dpa)

