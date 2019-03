Heidi Reichinnek und Lars Leopold

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Linkspartei in Niedersachsen hat neues Spitzenduo gewählt

Die Linke in Niedersachsen hat eine neue Landesvorsitzende: Heidi Reichinnek. Zu ihrem Co-Vorsitzenden wurde bei einem Landesparteitag am Samstag in Hannover Lars Leopold gewählt.