Thomas Marcin, Carlo van Putten und Robert Smeekes (von links) machten das Café Niels in Worphausen einen Konzertabend lang zu ihrer Wohnzimmer-Bühne. (Lars Fischer)

Lilienthal. Die Luft flimmert, ein Reisender irrt über eine Landstraße. Das Bild aus „Summer Road“, dem Eröffnungssong bei White Rose Transmissions Auftritt im Café Niels, passt perfekt. Zwar spielt der Song in einer Wüste, mutmaßlich in Mexiko, aber dieser Tage könnte er auch in Worphausen geschrieben sein. Beziehungen zur Region hat Sänger Carlo van Putten, der zusammen mit seinen beiden niederländischen Landsleuten Robert Smeekes (Keyboards) und Thomas Marcin (Gitarre) auftritt, ohnehin reichlich. So viele, dass dieses Konzert nicht wie die meisten seiner Sommertour in einem Wohnzimmer, sondern in dem Café am Niels-Stensen-Haus stattfindet. Das ist bis fast auf den letzten Platz gefüllt, dennoch schaffen die drei Musiker die Intimität eines Privatkonzerts.

Fast zwei Stunden spielen sie Stücke von allen Bands, in den van Putten aktiv war oder noch ist, sowie eine Handvoll Coverversionen von eigenen Helden wie The Verve oder Waterboys. 19 Stücke, die für die kleine „Kammerrockband“ zum Teil radikal umarrangiert wurden, haben sie im Gepäck, und fast ganz am Ende steht mit „Winter“ ein zwar klimatisch weniger passender Song, aber auch ein Verweis auf van Puttens nächsten Auftritt in der Gegend. Er stammt wie einige weitere an diesem Abend von The Sound, der früheren Band Adrian Borlands, mit dem van Putten Mitte der 90er-Jahre das Projekt White Rose Transmission begann. Das Werk von The Sound steht dann am 8. Februar 2020 in der Worpsweder Music Hall im Mittelpunkt, wenn van Putten dort mit In2thesound auftritt.