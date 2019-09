Milot Rashica hat am Dienstag erstmals wieder individuell mit dem Ball trainiert – und machte dabei einen sehr glücklichen Eindruck. Nach seiner Adduktorenverletzung aus dem ersten Saisonspiel gegen Düsseldorf machte der Angreifer zuletzt so gute Fortschritte in der Reha, dass eine Rückkehr ins Mannschaftstraining schon an diesem Mittwoch möglich erscheint. Ob Rashica zum Kader fürs Spiel bei Union Berlin gehört, ist noch offen.