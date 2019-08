„Es ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr, das wir uns mit Malmö einig sind“, sagte Frank Baumann am Dienstagmittag. Felix Beijmo hat Bremen bereits verlassen und ist in seine schwedische Heimat gereist, um bei Malmö FF den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren. Da bei den Skandinaviern bereits heute das Transferfenster schließt, ist mit einer Vollzugsmeldung in den kommenden Stunden zu rechnen. Zuerst hatte die schwedische Zeitung „Expressen“ über den Abgang berichtet.

Über die Dauer der Leihe wollte Baumann indes noch keine Angaben machen. Stattdessen sagte er noch: „Natürlich haben wir uns alle erhofft, dass er mehr spielt, aber wir sind weiterhin überzeugt, dass er großes Potenzial besitzt.“ Auch eine Rückkehr von Felix Beijmo zu Werder könne sich Baumann daher gut vorstellen. Der mittlerweile 21-Jährige war im vergangenen Sommer für drei Millionen Euro verpflichtet worden, hat sich seither allerdings nicht in den Vordergrund spielen können. Die erhoffte Alternative zu Theodor Gebre Selassie ist er nie gewesen, nur selten schaffte er es in den Kader. Auf einen Profieinsatz für Werder wartet Beijmo bislang vergeblich.

Gut möglich, dass es in den nächsten Tagen noch einen weiteren Abgang gibt - wenngleich der Spieler schon längst keine Rolle mehr in Bremen spielt. Es geht um Robert Bauer, für den es aktuell „konkretes Interesse“ gibt, wie Werders Sportchef mitteilte.